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زغماتي.. “القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات خاص بالإستحقاق الرئاسي فقط”

الوطني
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زغماتي.. “القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات خاص بالإستحقاق الرئاسي فقط”
بقلم نويس عبد الجلال

كشف، وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الأربعاء، أنّ الوقت الحالي ليس مناسبا لمناقشة القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات التشريعية والمحلية.

وأكّد زغماتي، خلال أجوتبه على إنشغالات النواب حول مشروع القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات، أنّ القانون الأخير يتعلق بالإستحقاق الرئاسي فقط.

وقال رئيس مجلس قضاء العاصمة الأسبق “إنّ شغلنا الشاغل حاليا الرئاسيات وفقط.”، مضيفا أنّ الإنتخابات المحلية والتشريعية لم يشرع البت فيها.

وتابع في ذات السياق “لكن في المقابل هذا لايعني أنّ الحكومة غير مستعدة لمناقشة قانون هذه الإنتخابات

حاليا، بل هي على أتم الإستعداد  وعازمة من أجل ذلك”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=698701

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