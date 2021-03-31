زغماتي: القضايا المطعون فيها بالنقض بالمادة الجزائية بلغت 20.99 بالمائة و15 بالمائة في المادة المدنية

كشف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أن هناك إشكالية تتعلق بكثرة اعداد الطعون بالنقض سواء في المادة المدنية أو الجزائية.

وجاء تصريح الوزير خلال اليوم الدراسي حول تقنيات الطعن بالنقض، في المواد المدنية والجزائية في القانون الجزائري والفرنسي.

وأضاف زغماتي، أنه مهما بلغت درجة إحترافية أطراف الخصومة المدنية أوالجزائرية في التحكم في تقنيات الطعن بالنقض تبقى الجهات القضائية العليا ترسخ تحت وطأ العدد الهائل من الطعون.

وأوضح في ذات السياق، أن الإحصائيات المتعلقة بثلاث سنوات الفارطة من 2018، 2019، 2020، فإن معدل القضايا المطعون فيها بالنقض في المادة الجزائية بلغ 20.99 بالمائة، وهو مايعادل خُمس القضايا المفصول فيها من الجهة القضائية.

وأفاد وزير العدل حافظ الأختام، أن نسبة الطعون العالية هذه تجعل الفصل في الاجال المعقولة أمر صعب المنال.

وكشف أن نسبة الطعون بالنقض في المادة المدنية بلغت 15.11 بالمائة وهي نسبة عالية اذا عرفنا للوقت الذي تتطلبه معالجة القضايا المدنية.

وأوضح زغماتي، أن هذه الأرقام تضع المحكمة العليا أمام تحد لتسيير هذه الاعداد والقضايا والفصل فيها، علما ان الفصل في الاجال المعقول اصبح من المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي مادام مكرسا في المادة الاولى من قانون الاجراءات الجزائية والمادة 3 من قانون الإجراءات المدنية والادارية.