زغماتي يفجر فضيحة: بعض القضاة ظلوا في نفس الجهة القضائية لربع قرن

قال وزير العدل حافظ الأختام،بلقاسم زغماتي،إن التدقيق لوضعية توزيع القضاة على التراب الوطني، كشف عن وجود حالات منافية للمنطق السليم.

وأوضح زغماتي، أن هذه الحالات، كانت مخالفة للعقل والمعقول،ومناقضة لما ينتظره المواطن من قاض لا تعتريه شبهة ولا تقربه خطيئة.

وكشف الوزير، عن فضيحة في سلك القضاة، حيث قال إن هناك قضاة ظلوا في نفس الجهة القضائية لمدة تصل أحيانا ربع قرن من الزمن.

تابعا وتشمل في بعض الحالات الأزواج القضاة، بما يحمل من استهتار بواجبات التحفظ والابتعاد عن الشبهات.

وكشف بلقاسم زغماتي، أن عدد الحالات المسجلة بلغ بمختلف مددها، 2456 حالة.