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الرياضة

زفان ضمن تشكيلة الأسبوع الفرنسية

بقلم محمد.ل
زفان ضمن تشكيلة الأسبوع الفرنسية
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اختير الدولي الجزائري، ولاعب نادي كليرمون فوت، مهدي زفان، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ 35 من الليغ1 الفرنسية.

وكشف اليوم الاثنين، موقع “ماكسي فوت” الفرنسي، عن تشكيلة الأسبوع، التي ضمت اسم مدافع الخضر.

وجاء اختيار زفان، بفضل مساهمته في الفوز المهم الذي حققه كليرمون فوت. أمس الأحد، أمام ناديه السابق أولمبيك ليون، بثنائية لهدف.

حيث قدم الدولي الجزائري، تمريرة الهدف الأول لناديه، وأظهر مستويات كبيرة، جعلته يختار ضمن التشكيلة المثالية.

زفان

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