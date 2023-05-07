عوار يمنح موافقته النهائية للالتحاق بروما

توصل الدولي الجزائري، حسام عوار، إلى اتفاق نهائي مع مسؤولي روما الإيطالي، تحسبا للالتحاق بالنادي خلال الصائفة المقبلة.

وارتبط اسم عوار، بمغادرة ناديه الحالي أولمبيك ليون الفرنسي، مع نهاية عقده الصيف القادم.

وكشف فابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص في إنتقالات اللاعبين، في تغريدة له اليوم الأحد، على حسابه عبر “تويتر” بأن الصفقة ستتم قريبا.

وأوضح صحفي شبكة “سكاي سبورتس” في هذا الصدد: “روما اقترب من اتفاق للتوقيع مع حسام عوار، في صفقة انتقال حر”.

كما أكد ذات الصحفي، وجود اتفاق مبدئي من أجل التوقيع في الأيام القليلة المقبلة.

مشيرا إلى أن عقد عوار، مع نادي العاصمة الإيطالية، سيمتد إلى غاية جوان 2028.

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