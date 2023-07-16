زلزال بقوة 7.4 يضرب ألاسكا وتحذير من تسونامي

ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة منطقة شبه جزيرة ألاسكا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وحذرت المصالح المختصة في الولايات المتحدة، بشأن احتمال حدوث موجات مد عاتية “تسونامي” بعد الزلزال القوي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال وقع على عمق 9.3 كيلومترات.

وتقع آلاسكا فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة التقاء صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني قوي.

وتمتد هذه المنطقة من خليج آلاسكا إلى شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.