زلزال تركيا وسوريا: هزة أرضية قوية تضرب المنطقة

ضربت اليوم هزة ارضية بشدة 5.1 درجات على مقياس ريختر جنوبي تركيا حسب ما أعلنته إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

ووفقا لذات المصدر حدد مركز الهزة جنوبي تركيا ومرطزها ولايو هاتاي.

وجسب مركز الوطني للزلازل سجل هزة إرتدادية في حدود الساعة 21:47 د بتوقيت غرينيتش بشدة 5.4 درجات شمال غرب ادلب في سوريا. وأضاف ذات المركز أن مركز الهزة يبعد عن مدينة ادلب 61 كلم بعمق 18.8 كلم.

وأضافنفس المركز تسجيل هزة إرتدادية في حدود الساعة 23:17 د بتوقيت غرينيتش بشدة 3.4 درجات على سلم ريختر وحدد مركزها 50 كلم بعمق 46 كلم.