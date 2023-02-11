زلزال جديد يضرب ولاية هاتاي التركية.. وهذه قوته

أعلنت مرصد الزلازل الوطني في إسطنبول، تسجيل هزة ارتدادية في محافظة دوغان كوي بهاتاي بتركيا.

وحسب مرصد الزلازل الوطني في إسطنبول، فقد بلغت شدة هذه الهزة 4,4 درجات على مقياس ريختر.

وللإشارة، تعد ولاية هاتاي في جنوب تركيا من أكثر المناطق التي تعرضت لخسائر فادحة في الأرواح والمنازل، بفعل الزلزال الذي ضرب المنطقة.

هذا وقد تجاوزت حصيلة الوفيات في زلزال تركيا وسوريا 26 ألفا، إضافة إلى نحو 88 ألف جريح، وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن الطاقة المنبعثة من هذا الزلزال -الذي بلغت قوته 7.7 درجات- تعادل 500 قنبلة ذرية.