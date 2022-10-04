زوجة محترمة ودودة لعاصمي مبتغاه الإستقرار

الرقم السري :

138451

زوجة ذات همة عالية لعاصمي مطلّق

من العاصمة، تواصل معنا شاب في ال37 من عمره، موظف مستقر، طيب ومتخلق. فضّل أن يستأمننا على إعلانه حتى يتمكن من الوصول إلى مبتغاه في الإستقرار من جديد مع زوجة محترمة ودودة. صادقة وذات همة عالية. صاحب إعلاننا سبق له الزواج إلا أن عمر هذا الزواج إنتهى. لديه سكن خاص يحيا به هو ووالدته التي لا يرى أن طاعتها من طاعة الله.

إلى عالم أفضل وأيام أنقى يريد صاحب إعلاننا الأول في هذا المقام أن يرتقي مع إنسانة صادقة طيبة. من العاصمة وضواحيها، شرطه أن تكون موظفة مستقرة، سنها لا يتعدى 33سنة، يريدها عزباء. كما يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد.

الرقم السري :

138452

وفاء وحب مطمح إبن الوسط

خالد من إحدى مناطق الوسط (تيبازة) هو الآخر إرتأى أن يكون له نصيب معنا من خلال إعلان تقدم به لمركزنا. حيث أنه يصر أن يكون منبر صفحة ادم وحواء سبب في لقائه بمن ستحمل إسمه وتكمل معه مشوار العمر.

هو أعزب في 46من عمره، مسير لمؤسسة خاصة يديرها بكل كياسة وإحترافية، لديه سكن خاص. يعي مسؤولية الرجل تجاه المرأة ويعي أن الزواج السعيد مبني على إحترام الزوج لزوجته وحبه لها. يريد خالد أن يجمعه القدر بإمرأة حنونة، مثقفة، لا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت. حبذّا لو كانت عاصمية أو من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنها لا يتعدى 38سنة. يريدها عزباء مثله، كما أنه يقبلها مطلقة أو أرملة لكن بدون أولاد.

الرقم السري :

138453

عاصمي على التعدّد مستعجل، فمن تكون له الأمل والمستقبل؟

عدنا للعاصمة من خلال أخر محطة لنا حيث إرتاينا أن يكون مسك ختام باقتنا لهذا اليوم. لرجل يبتغي التعدد على سنة الله ورسوله، شهم يعي ما يريده ويتمناه من زوجة تكون في حياته الثانية. تحيا إلى جانبه معززة مكرمة ، يصونها ويحفظها ويحبها. أمن بمنبرنا فإرتأى أن يكون هذا الأخير بابا يسوق له الخير من خلاله. بوعلام من العاصمة، رجل في ال41 من عمره. متزوج و له بيت مستقل وهو يعمل كموزع للبضائع على متن شاحنته الخاصة.

يبتغي بوعلام الحلال مع إمرأة سنها ما بين 28و40سنة، حبذا لو تكون عاملة حتى تكون سنده. يريدها من العاصمة و ضواحيها، وهو مستعجل على أمره هذا، والله شاهد على ما يقول.

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