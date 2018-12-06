زيتوني: الوزارة احصت 1277 مقبرة للشهداء و1449 مركز للتعذيب

في زيارة قادته الى ولاية تلمسان أشرف وزير المجاهدين الطيب زيتوني على افتتاح الملتقى الوطني حول الذاكرة التاريخية.

تحت شعار : الذاكرة التاريخية توحدنا و الجزائر تجمعنا المنظم من قبل الجمعية الوطنية لكبار معطوبي حرب التحرير الوطني.

كما قام وزير المجاهدين بمنطقة سيدي الجيلالي بتدشين المعلم التاريخي المخلد لشهداء المنطقة.

إضافة الى ذلك أشرف الطيب زينوني على تسمية حي الكدية بمدنية تلمسان باسم حي الرستميين.

كما أكد الطيب زيتوني أن الوزارة أحصت خلال عملية مسح شاملة عبر التراب الوطني 1277 مقبرة للشهداء أغلبها رممت بالتعاون بين الجماعات المحلية ووزارة المجاهدين.

وأضاف وزير المجاهدين أن مصالحه أحصت 1449 أيضا مركز للتعذيب والسجون.