زيلينسكي: الجيش الروسي لم يحقق أهدافه وخسر 10 آلاف جندي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن الجيش الروسي لم يستطع تحقيق أهدافه ولكنه خسر 10 آلاف جندي.

وأورد الرئيس الأوكراني، في تصريحات صحفية اليوم: “الجيش الروسي لم يستطع تحقيق أهدافه ولكنه خسر عشرة آلاف جندي معظمهم صغار”.

كما أضاف زيلينسكي، أن القوات الأوكرانية تسيطر على كل الاتجاهات وتحارب العدو في خاركيف.

وتابع الرئيس الأوكراني، إن القوات الروسية دخلت إلى بعض المواقع، مؤكدا أن هذا الوضع لن يستمر طويلا.

وأورد الرئيس زيلينسكي: “كل الأيام أصبحت متشابهة بطريقة دفاعنا واستبسالنا وحماية مواطنينا”.

وأضاف الرئيس الأوكراني: “أجريت اتصالين مع الرئيسين الفرنسي والبولندي وأقدرهم بلا حدود”.

كما قال الرئيس الأوكراني: “متأكد من أننا سنطلب من مواطنينا العودة إلى بلادهم في الوقت القريب”.

وكشف زيلينسكي، أن هناك قرارات بدعم بلاده بعشرات المليارات من الدولارات لإعادة إعمار أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الأوكراني: “فريقنا المفاوض في محادثات بيلاروسيا ناقش أول خطوة وهي إعادة الحياة إلى طبيعتها”.

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