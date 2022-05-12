الرقم السري :

138892

رجل صالح يناشد امرأة تقاسمني رفاهية الحياة وتكون زوجته في الحلال

نبدأ من شرق البلاد، نعرفكم على رجل يريد التعدد وبناء أسرة قوامها العدل والرحمة على سنة سيد الخلق. كما صاحب العرض يبلغ من العمر 59 سنة، أصيل محترم وجاد، متقاعد من سلك التعليم، متزوج أب لأولاد، لديه سكن خاص. يتمنى ابن الشرق بقلب منشرح وأمل كبير، لأن يتخذ زوجة ثانية تكون له قرة عين. امرأة صالحة يسعد إلى جانبها في الحياة ويهنأن يريها من إحدى ولايات الوسط الجزائري أو الشرق، سنّها سنها لا يتعدى 50 سنة. شرطه أن تكون ماكثة في البيت، مقبولة الشكل، وله عليها أن يغدق عليها بالود والاحترام.

الرقم السري :

136893

من تفتح له الباب وتفوز بحياة ولا في الأحلام

إلى غرب البلاد الآن، نضع بين أيديكم عرضا لرجل متميز يريد الارتباط ثانية على سنة الله ورسوله. هو في الخمسينات من عمره، متزوج ولديه أولاد، يعمل في مجال المقاولة، لديه سكن خاص.

يريد صاحب الإعلان أن يجد لروحه توأما مع امرأة صادقة صالحة تؤمن بمبدأ التعدد. يريدها من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنه لا يتجاوز45سنة. أكثر ما يتمناه صاحب الإعلان أن تكون من ستقبل بعرضه مطلقة أو أرملة بدون أولاد. شرطه أن تكون جميلة وبيضاء البشرة، ماكثة في البيت وهو من سيعولها ويتكفل بكامل متطلباتها.

الرقم السري :

136894

سأمنحك الحب وأجعلك في الحياة الأسعد

بصدق ونية خالصة، أريد أن تكون لي فرصة اليوم في صفحتكم لأقدم عرضي على سنة خير الخلق. أنا رجل من العاصمة، أبلغ من العمر 55 سنة، ميسور ماديا والحمد لله. أقدّر المرأة وأعي مكانتها في مجتمعنا ولا ارغب سوى في أن أكون لها سندا مدى الحياة. اشغل منصبا مرموقا في مؤسسة مصرفية ولي مسكن خاص أضمنه لمن تمد لي يدها لنمضي في دنيا السعادة. زوجة تقية، أتخذها رفيقة على سن خير البرية، أريدها من الوسط الجزائري، سنها ما بين 35 و50 سنة. لا يهمني وضعها الاجتماعي، أريدها فقط ماكثة بالبيت، مثقفة، تعاشرني بالمعروف.

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