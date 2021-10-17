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فن وثقافة

ساعة جورجينا رودريغز تصدم المتابعين بسبب سعرها

بقلم نادية بن طاهر
ساعة جورجينا رودريغز تصدم المتابعين بسبب سعرها
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شاركت عارضة الأزياء ​جورجينا رودريغز، خطيبة نجم كرة القدم ​كريستيانو رونالدو​، صورة لساعتها الباهظة الثمن، على حسابها بأحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وصدمت جورجينا الجمهور بسعر ساعتها، والذي بلغ 500 ألف دولار أميركي، أي حوالي 9 ملايير سنتيم بالعملة الجزائرية.

وأصبحت جورجينا، من أكثر الوجوه المحببة للماركات العالمية، بسبب شهرتها الكبيرة وعدد متابعيها الخيالي على مواقع التواصل الإجتماعي وجمالها الناعم.

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