ساعة جورجينا رودريغز تصدم المتابعين بسبب سعرها
بقلم نادية بن طاهر
شاركت عارضة الأزياء جورجينا رودريغز، خطيبة نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، صورة لساعتها الباهظة الثمن، على حسابها بأحد مواقع التواصل الإجتماعي.
وصدمت جورجينا الجمهور بسعر ساعتها، والذي بلغ 500 ألف دولار أميركي، أي حوالي 9 ملايير سنتيم بالعملة الجزائرية.
وأصبحت جورجينا، من أكثر الوجوه المحببة للماركات العالمية، بسبب شهرتها الكبيرة وعدد متابعيها الخيالي على مواقع التواصل الإجتماعي وجمالها الناعم.
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