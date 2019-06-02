“سامسونغ” و”أبل” تتنافسان على حصة “هواوي” في سوق الهواتف الذكية

بعد انفجار الأزمة غير المسبوقة، والتي كانت ضحيتها، الشركة الصينية “هواوي”، تستعد شركتا “أبل” و”سامسونغ”، لجني ثمار العقوبات الأميركية، على “هواوي”.

ووفق المحلل في أسواق المال الدولية، “مينغ تشاي كو”، ستستغل الشركتان، وضع “هواوي” في القائمة السوداء، من أجل الاستحواذ على حصتها في سوق الهواتف الذكية.

حيث تعتبر “هواوي” حاليا، ثاني أكبر شركة في سوق الهواتف الذكية في العالم، وفقا لموقع “سي إن بي سي” الإخباري.

وبحسب الموقع، فإن مبيعات “هواوي” من الهواتف الذكية ستتراجع بقوة، حيث قد تتراجع شحناتها من الهواتف إلى الأسواق، بحدود 10 ملايين جهاز شهريا.

وتتفوق “هواوي” في سوق الهواتف الذكية على شركة “أبل” الأميركية، بينما تحل بعد “سامسونغ” الكورية الجنوبية، لكن العقوبات الأميركية عليها، قد تدفع إلى فقدانها لمكانتها.

وقال المحلل: “نعتقد أن سامسونغ قد تصبح المستفيد الرئيسي إذا خسرت هواوي حصتها في الأسواق غير الصينية، بينما ستكون أبل ثاني أكبر المستفيدين”.

ورجح المحلل، أن تتراجع شحنات “هواوي” من الهواتف الذكية، بين 8 و10 ملايين جهاز شهريا، إذا لم تجد بديلا لبرنامج “غوغل”.

وقال ذات الخبير، إنه بحسب تصريحات “هواوي” فإنها بدأت تعمل على تطوير نظامها التشغيل الخاص بها، والذي سيكون متوافقا مع تطبيقات “أندرويد”.