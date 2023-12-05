سايحي يشرف على إطلاق دليل التكفل بالالتهابات التنفسية الحادة عند الأطفال

أشرف وزير الصحة عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء، بفندق سوفيتال على إطلاق دليل التكفل بالالتهابات التنفسية الحادة عند الأطفال.

وجرى ذلك بحضور ممثل المنظمة العالمية للصحة، خبراء و مختصين، إطارات من الإدارة المركزية.

وأبدى الوزير في البداية سعادته بمشاركة الحضور هذا الحدث الهام الا وهو إطلاق دليل التكفل بالالتهابات التنفسية الحادة عند الأطفال والذي من شأنه أن يساهم في دعم و توجيه مهنيي الصحة للتكفل الأمثل بالاطفال المصابين.

كما أشار إلى أن هذا الدليل هو ثمرة عمل متواصل منذ عدة سنوات بعدما تمّ دراسته و تحيينه لتقديم دليل كامل يسمح للمهنيين تطبيقه بكل سلاسة و أريحية.

وأضاف سايحي إلى أن مايجب أن نستخلصه من إطلاق هذا الدليل هو إعطاء المصداقية لعمل مهنيي الصحة في المستشفيات و المراكز الصحية و ضبط الجوانب المهمة في التكفل بالالتهابات التنفسية الحادة عند الأطفال الذي يضمن التكفل الصحي الجيد من جميع النواحي من حيث تسخير الأطباء الأخصائين و توفير الأدوية و غيرها .

كما عبّر الوزير عن أمله في أن تعمم هذه الفكرة بإنشاء أدلة في مختلف الأمراض الأخرى ليكون أداة تساعد الممارسين في مزاولة عملهم بكل اتقان خدمة للمريض، و دعا السيد الوزير ايضا إلى فتح وحدات للبحث العلمي على مستوى الهياكل الصحية يشرف عليها الأساتذة والمساعدين من خلال انجاز دراسات تطبيقية يستفيد منها طلبة الطب.

و في الاخير شجّع الوزير الممارسين لتقديم أعمال من شأنها ترقية النظام الصحي و تعطي اللبنة الأساسية لنظام صحي قوي يعتمد على الخبرة و على العلم و على المادة السلسة التي تسمح للممارس الطبي بتقديم خدمة صحية ذات جودة خاصة اذا كان هناك مراجع نظرية و علمية.