ست إتفاقيات شراكة بين وزارة الفلاحة والتعليم العالي لانشاء وحدات بحث

تم مساء اليوم الثلاثاء، التوقيع على اتفاقيات ما بين وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة التعليم العالي لانشاء 06 وحدات بحث في مختلف معاهد قطاع الفلاحة.

وأكد وزير الفلاحة شريف عماري في هذا الإطار أن قطاعه يشتغل على تطوير العنصر البشري الذي يعد قلب معادلة الإنتاج الفلاحي. وأشار في هذا السياق إلى تدعيم المجالس المهنية المشتركة ما بين الشعب بأعضاء باحثين وأساتذة مكونين لترقية الأداء وتطوير الانتاج.

غير بعيد تأسف الوزير لضعف البحث العلمي داعيا إلى منح كل المعطيات للباحثين وفتح شبكات البيانات لهم من أجل تحقيق نتائج علمية موضوعية تخدم القطاع.

كما شدد على ان الشراكة مع الأجانب يجب أن تكون وسيلة لتطوير التنمية وليس إرتباط.

من جهة أخرى شدد عماري على ضرورة دعم القدرات الشبانية التي تعد أساس المستقبل وهو ما ينبغي أستغلاله.

في هذا السياق كشف عن جملة تحفيزات للشباب عبر منحهم فرص استغلال الفضاءات الغابية، بالإصافة لفتح الباب لدعم امؤسسات الناشئة والشباب حاملي المشاريع.