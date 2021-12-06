سدود الجزائر تمتلىء بنسبة 35.26 %

جاءت الامطار المتساقطة على عدد من ولايات الوطن فال خير، حيث بلغت نسبة إمتلاء السدود وصلت إلى 35.26 %. وفق ما اعلنت عنه وزارة الموارد المائية. أين تم تسجيل هذه الكميات المخزنة عبر 75 سد مستغل إلى غاية 6 ديسمبر2021 .

وأوضحت الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات ان 11 سدا بلغت نسبة امتلائها 80 %. حيث تمثلت هذه السدود كمايلي:

سد فرقوق ووادي التحت في معسكر بـ 87.45 % و98.99 % على التوالي.

سد القصب في المسلية بـ 86,95%

سد كيسير وبوسيابة ولاية جيجل بـ 96.36% و88.78% على التوالي.

سد بني هارون وواد عثمانية في ميلة بـ 87.70% و 97.52 %.

سد بني زيد (سكيكدة) بـ 94.39 %.

سد لجة ملاق (تبسة) بـ 87.08%.

سد تاغريست في خنشلة بـ 81.25%.

سد ماكسة (الطارف) بـ 83,85% .

وأشارت الوزارة الى أن هذه المعطيات تمثل نسبة الإمتلاء على مستوى 44 سدا من أصل 75 المستغلة تقل عن 35 %.

أين تتعلق الأمر بسد بني بهدل ومفروش ولاية تلمسان، حيث بلغت نسبة الامتلاء بهما 3.35 بالمائة و0.73 %. في حين وصلت نسبة امتلاء سد بني سليمان ولاية المدية بـ 6.45 %. وكذا سد قدارة بـ 19.96 بالمائة فقط.

والجدير بالذكر سدود الجزائر تضمن ما يعادل 33 بالمائة من الحاجيات الوطنية بالماء الشروب. وذلك بـ 3.7 مليار متر مكعب. مه العلم أن نصف هذه الحاجيات تمثل المياه الباطنية و17 بالمائة من تحلية مياه البحر.

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