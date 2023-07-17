سرار: “أنا بصدد استقدام لاعبين مجانا سينافسون على البطولة”

أكد رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف، عبد الحكيم سرار، بأنه بصدد التعاقد مع لاعبين جدد من أعلى مستوى ومن دون صرف أي سنتيم.

وفي ندوة صحفية عقدها أمس الأحد، أوضح سرار، بأنه لن يكشف عن هوية هولاء اللاعبين، لأنه يعلم جيدا بأن بعض الأندية ستسارع لتقديم عروض مغربية من أجل خطفهم.

كما أوضح سرار، بأن “سونلغاز” لا يمكنها حل الأزمة المالية قبل الـ 10 أوت الداخل، وهو ما دفعه لإبرام صفقات جديدة من دون أموال على حد قوله.

وختم سرار بخصوص هذه القضية: “نحن نمشي مع لاعبين نختارهم بعناية، وليسوا لاعبين ينافسون على البقاء وإنما على اللقب، وقادرون على منافسة كل الفرق الكبيرة.. أنا مسؤول عن كلامي، لأننا نستهدف أفضل اللاعبين”.