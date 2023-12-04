سرايا القدس: إستهداف 3 دبابات صهيونية وناقلة جند وجرافة

أعلنت كتيبة سرايا القدس أن مجاهدوها يخوضون إشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو الصهيوني في محاور التقدم شمال وشرق مدينة خان يونس.

كما تمكن المجاهدون في لواء الشمال من استهداف 3 دبابات صهيونية وناقلة جند وجرافة من نوع “دي 9” بقذائف “التاندوم” والأربيجي في محاور التقدم بيت لاهيا والفالوجا وجباليا.

هذا وأعلنت قناة غزة الان الطيران الحربي الصهيوني شن قصف عنيف من في مربع العمري بجباليا البلد شمال قطاع غزة.بالإضافة إلى غارات عنيفة على المحافظة الوسطى في قطاع غزة.