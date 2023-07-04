سعاد عزي: “السباق كان صعبا مع الأكابر وسعيدة بتحطيم رقمي الشخصي”

أكدت سعاد عزي، صاحبة أول ميدالية ذهبية للجزائر، في الألعاب العربية، بأن سباق 10 آلاف متر مشي سيدات، كان صعبا رفقة الأكابر.

وأوضحت البطلة الصاعدة، في المقابل، بأنه ورغم الصعوبات التي عرفها السباق إلا أنها نجحت في الحصول على الذهبية وتحسين رقمها الشخصي.

مبرزة في تصريحات بعد التتويج بأول ذهبية للجزائر في الطبعة الـ 15 للألعاب العربية، بأن سباق الـ 10 آلاف متر مشي، كان تكتيكيا ولكنّها نجحت في الصمود إلى خط النهاية.