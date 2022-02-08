سعيدة نغزة: وزير هدد رجال أعمال وتوعدهم بإغلاق مصانعهم وإدخالهم السجن

فجرت سعيدة نغزة رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية قنيلة من العيار الثقيل حول تهديد أحد الوزراء بعض رجال أعمال جزائريين. وكان ذلك خلال إجتماعه معهم.

وخلال نزولها ضيفا على تلفزيون النهار قالت سعيدة نغزة هناك وزير هدد رجال أعمال ووعدهم بإغلاق مصانعهم وإدخالهم السجن.

وأضافت نغزة أن هؤلاء رجال أعمال حضروا إلى مكتبها وأخبروها بهذا الأمر معلنين عن نيتهم في غلق مصانعهم والفرار إلى وجهة اخرى خوفا من التهديدات.

وتابعت رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية انه من غير المعقول أن نجلب الإستثمارات للجزائر بتهديد المستثمرين ورجال الاعمال.

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صرحت سعيدة نغزة رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية خلال نزولها ضيفا على تلفزيون النهار ان الجزائر لديها أزمة رجال في الجزائر ولا يريدون سوى المناصب.

وأضافت نغزة أنه لا يوجد الرجل المناسب في المكان المناسب في تقلد المناصب في الجزائر . كما رحبت نغزة بالرجال الاكفاء الذين يريدون خدمة البلاد والتضحية من اجل الجزائر.

وتابعت رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية نريد في الجزائر الرجال الذي لا يكذبون على الرئيس وهمهم خدمة الجزائر وفقط.