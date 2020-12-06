سعيد بركات.. صرفت أموالا بموافقة الحكومة والبرلمان واليوم أنا متابع بتهم الفساد

تتواصل مجريات محاكمة وزيري التضامن الأسبقين جمال ولد عباس وسعيد بركات بتهم تبديد أموال عمومية وابرام صفقات مخالفة للتشريع وللقانون.

القاضي ينادي على المتهم الثاني سعيد بركات

القاضي متى تقلدت وزير التضامن؟

بركات: 28 ماي 2010 إلى سبتمبر 2012 بعدما تم تحويل ولد عباس إلى وزارة الصحة.

بركات: 25 سنة في عيادة خاصة كطببب

القاضي: انت ثاني عملت طبيب.. انت كنت عضو في إحدى الجمعيات التي ذكرناها؟

بركات:لالا

القاضي: أنت متابع بتهم بديد أموال عمومية إبرام صفقات مخالفة التشريع مثل ولد عباس بقيمة 12 مليار مليار

القاضي: 1234 مليون سنتيم من الأموال سحبت ولم يظهر عليها أثر أجبني السؤال أين ذهبت هذه الأموال لذلك انتم هنا اليوم

القاضي: كل الأموال أو معظمها منحت لجمعية الطلبة “لونيا”

بركات: كنت في القطاع الخاص حتى في الوزارات لم أكن موظف لذلك لست معني بقانون الفساد

القاضي: انت تقلدت منصب الوزير

بركات إذن انا مشرف ولست موظف أنا من 2010 إلى 2012 مستعد أن أجيب عن كل الأسئلة

بركات: المال العام نوعان النوع الذي يفوت لقانون المالية ثم صندوق التضامن هذا الصندوق انشئ في 1993.

بركات: القانون يقول أن تطبيق صرف صندوق التضامن عن طريق التنظيم في 94 كان فيه مرسوم تنفيذي نفس الشي يقول النفقات يخرج منها مساعدات

القاضي: ايه راني معك

بركات: يشرح قانون تسيير الأموال في الوزارات ويخوض في التفاصيل

القاضي: اعطيك سؤال أنت تقول وزارة التضامن تعاون الجمعيات الذي نشاطها خاص بالتضامن لكن انت لما تكون إعانة لازم اتفاقية يجب تحديد أين تذهب الأموال.

القاضي: وزارة التضامن مثلا في عيد الأضحى تحدد مبالغ لشراء الكباش بمعنى تحدد التقارير لكن في تقرير المفتشية 1234 مليون التي منحتمونها لمنظمة طلابية وفق 32 اتفاقية

بركات: هذه اعانات

القاضي: أي الإعانات؟

بركات: كل جمعية استفادت بالمئات

القاضي من سميها؟

القاضي: لونيا على أي أساس استفادت؟

بركات: هذه ليست إعانة هناك جمعيات كلفت بشراء حافلات نقل

القاضي: لماذا تكلف جمعيات لشراء الحافلات المدرسية؟

بركات: 1400 جلهم استفادوا من البرامج التي وضعت 14 جمعيات كوسيط قبل الاتصال بمنظمة الطلبة بواسطة الأمين العام امضينا مع الهلال الأحمر ومنظمة أخرى.

القاضي: عندي واقعة واحدة اليوم نقولك راك محاسب ومتابع لجمعية نوع الطلبة حدث مشكل في 2011؟

بركات : وجدنا الهلال الأحمر ليس له رئيس ولا أي شي نفس الشي لمنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين هي جمعية اجتماعية تنشط مع كل الوزارات

القاضي: لماذا خلقت هذه المنطمة؟

القاضي: فهمني في نقل الحافلات؟

بركات: تكلمتي عن 32 اتفاقية كان كل شيء مفوتر

القاضي: 344 مليار سنتيم خصصت للمواد الغذائية؟

بركات: لم ينقص أي فلس ولا كيلو من المواد الغذائية

القاضي: جمعية لونيا كانت بمثابة البنك تشد الدراهم وتوزع؟

بركات : لا ليس هكذا

القاضي: هذه الأموال العمومية استغلت كصفقات اليست هذه صفقات في رأيك؟

بركات: هذه تدخل في عمليات الشراء ترأس الجمعيات حمزة شريف شوقي كان إطار مكلف بالبروتكول لاحظت انه نشيط

القاضي: هل هذا عادي أليس هناك تضارب المصالح شوقي يتراس جمعية وفي نفس الوقت يعمل معك في الوزارة!؟

بركات: سلمت الملفات للإدارة العامة أولا أحضروا جمعية اجتماعية متفتحة على كل القطاعات ملف الجمعية سلم للإدارة ولا أحد اعترض وقال غير قانونية الا في العمليات الثلاث الأولى..

القاضي: كيف خرج التقرير الأخير غير قانوني

بركات لا سيدتي الرئيس.. نحن كملنا ووصلنا العملية والأمين العام للخزينةلم يرفض أي عملية وتقرير الخزينة العمومية العام قال هذا

القاضي: ماذا عن شيك 2 مليار

بركات: كان مخصصا لاقتناء سيارتين للاسعاف للكوارث الطبيعية

بركات: اعطيك مثال تأتي محتاجة أو مريضة تحتاج نقل إلى خارج العاصمة الوزارة تتكفل بذلك والمعنية تمضي على الوثائق

القاضي: كيف تمنح لها الأموال؟

بركات: تمنح “كاش

بركات: حتى الدراهم بقي منها 406 مليون تركتها في مصلحة المالية بالوثائق بما فيه أموال المطاعم في شهر رمضان

بركات: الأموال الضخمة ما دخلتش في راسي والمبلغ المذكور مخصص لثلاث سنوات.

بركات: هذه الأموال تخص برنامج حكومة ويشمل 48 ولاية مجلس الوزراء راضية والمجلس الشعبي الوطني أيضا واليوم أنا في المحكمة متابع

القاضي: ما علاقة عزازان بالشيك؟

بركات: أنا اعلم أنا ولد عباس أرسل لي الشيك مع عزازان لكن ليس لي أي علاقة معه

بركات: كل المشتريات تمت بالفواتير وحتى الأموال التي تبقى كلها توضع في مكانها لم يضع اي دينار

المحامي: صندوق التضامن من هو الأمر بصرفه؟

بركات: وزير التضامن

الدفاع: من يختار العملية التضامنية والطرف المتعاقد معها من اختار جمعية الطلبة

القاضي: والمبلغ المخصص هل أنت من اتخذ القرار؟

القاضي: بن حبيلس هل لها دخل؟

بركات :في الكوارث انا الوزير من يقرر انا لي سلطة الملائمة.

الدفاع من له سلطة القرار في أن الاتفاقية قانونية

بركات :من يقرر هو المراقب المالي والإدارة

بركات يرد عن تهمة التبديد بالقول دينار ماراحش كيلو من المواد الغذائية مارحش.