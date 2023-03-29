سعيد شعبان يتخلى عن رئاسة أنجي لنجله “رومان”

قرر الجزائري، سعيد شعبان، رئيس نادي أنجي الفرنسي، التخلي رسميا عن رئاسة الفريق لفائدة ابنه “رومان شعبان، حسبما أعلنته إدارة النادي اليوم الأربعاء.

وفي خبر وصفته الصحافة الفرنسية بـ”الزلزال” أعلن نادي أنجي. في بيان له اليوم. بأن رئيس الفريق سعيد شعبان. ترك مكانه لنجله رومان شعبان.

ونقل موقع “واست فرانس” الخبر، مؤكدا بأن متذيل ترتيب “الليغ1” أعلن في بيانه بأن رئيسه ومالكه بأكثر من 99% سعيد شعبان، ترك رئاسة أنجي لابنه رومان.

كما أوضح ذات المصدر. بأن شعبان. قرر تعيين تيدي كيفالاس. نائبا لرئيس مجلس الإدارة، على أن يبدأ مهامه رسميا يوم السبت الفاتح أفريل الداخل.

يذكر أن الجزائري سعيد شعبان، يشغل منصب رئيس نادي أنجي منذ سنة 2011.