سعيود: الجوية الجزائرية اقتنت 16 طائرة وتوسعة مطار جيجل قريبا

كشف وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الإثنين، بجيجل، أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اقتنت 16 طائرة جديدة، مؤكدا على أن توسعة المطار الدولي “فرحات عباس” لاستقبال الطائرات الكبيرة أصبح ضروريا وسيتم ذلك قريباً.

وأوضح وزير النقل، خلال زيارة العمل التي قادته لولاية جيجل للوقوف على عدد من المشاريع والمنشآت القطاعية. أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اقتنت 16 طائرة جديدة وليس 15 طائرة، فيما سيتم بداية الاستقبال شهر سبتمبر المقبل.

وبخصوص المطار الدولي “فرحات عباس”، أكّد سعيود أن توسعته أضحت أمراً ضروريا لاستقبال الطائرات الكبيرة. مُشيرا أن هذه التوسعة ستتم قريباً.

وخلال الزيارة، قال وزير النقل إنّ ” 12 طائرة من مختلف الأحجام خارج الخدمة ما خلق مشكل في التنقل من وإلى الجزائر”، كما أكد أن سنة 2025 ستكون نقلة نوعية في النقل الجوي.

أما بخصوص النقل البري، شدد سعيود على ضرورة تجديد الحظيرة لتطويره وتحسينه.

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