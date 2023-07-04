سعيود باق في الطائي السعودي

توصل الدولي الجزائري، أمير سعيود، إلى اتفاق رسمي مع إدارة ناديه الطائي السعودي، من أجل تمديد عقده لموسم إضافي، حسبما كشفته تقارير صحفية سعودية.

وأوضحت صحيفة “الرياض” السعودية، بأن الاتفاق بين سعيود ومسؤولي الطائي، جاء بعد اجتماعات عديدة تم عقدها في الفترة الماضية.

كما أشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن سعيود، كان محل أطماع العديد من الأندية السعودية. أبرزها الرائد، الذي لا يزال يسعى جاهدا من أجل خطف لاعب بلوزداد السابق.

وانتهى عقد صاحب الـ 32 عاما، مع الطائي الصائفة الجاري. بعدما التحق بالفريق شهر أوت 2021، بعقد لموسمين قادما من شباب بلوزداد.