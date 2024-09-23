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الرياضة

سعيود ينافس على جائزة خاصة في الدوري السعودي

بقلم محمد لمين صحراوي
سعيود ينافس على جائزة خاصة في الدوري السعودي
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يتنافس الدولي الجزائري، ونجم نادي الرائد السعودي، أمير سعيود، على جائزة خاصة، في الجولة الـ 4 من دوري “روشن” السعودي.

واختار الحساب الرسمي لدوري “روشن” على منصة “إكس” هدف سعيود، في مرمى الضيف الرياض، الذي جاء بصاروخية عالمية، من خارج منطقة العمليات.

ويتنافس لاعب الخضر، على جائزة أفضل هدف رفقة كل من سالم الدوسري، لاعب الهلال، وسالم النجدي.

ويُقدّم سعيود، الذي اكتفى بالمشاركة لـ 3 دقائق فقط، في تربص الخضر الأخير، مستويات راقية في الدوري السعودي. بمساهمته في 3 أهداف خلال 3 لقاءات (غاب عن لقاء واحد بسبب الإصابة)، بواقع هدف وتمريرتين حاسمتين.

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