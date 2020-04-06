سفارة إسبانيا تفتح مسابقة للجزائريين

أعلنت السفارة الإسبانية في الجزائر، ومعهد سرفانتس بالجزائر، بالتعاون مع Mood ‘ Moob Maison، الإعلان عن مسابقة التصوير “إسبانيا من بيتنا.. إسبانيا ميندارنا”.

وحسب بيان السفارة الاسبانية، يكمن الهدف من المسابقة، السماح للجزائريين أثناء فترة الحجر الصحي، بتغيير أفكارهم من خلال مشاركة ذكرياتهم، وحبهم لإسبانيا.

وتكمن المسابقة عن طريق إرسال صورة تم التقاطها بهاتفهم المحمول و/ أو الكاميرا، حيث يجب أن يكون لهذه الصور صلة مع إسبانيا وثقافتها ومناظرها الطبيعية ومجتمعها.

وتنطلق المسابقة اليوم الاثنين، الى غاية 1 ماي المقبل، داعية الراغبين في المشاركة، الولوج لموقع السفارة الاسبانية، لمعرفة المزيد من التفاصيل.