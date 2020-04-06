سفارة إسبانيا تفتح مسابقة للجزائريين

الوطني
  • -
  • 0
سفارة إسبانيا تفتح مسابقة للجزائريين
بقلم نسرين محفوف

أعلنت السفارة الإسبانية في الجزائر، ومعهد سرفانتس بالجزائر، بالتعاون مع Mood ‘ Moob Maison، الإعلان عن مسابقة التصوير “إسبانيا من بيتنا.. إسبانيا ميندارنا”.

وحسب بيان السفارة الاسبانية، يكمن الهدف من المسابقة، السماح للجزائريين أثناء فترة الحجر الصحي، بتغيير أفكارهم من خلال مشاركة ذكرياتهم، وحبهم لإسبانيا.

وتكمن المسابقة عن طريق إرسال صورة تم التقاطها بهاتفهم المحمول و/ أو الكاميرا، حيث يجب أن يكون لهذه الصور صلة مع إسبانيا وثقافتها ومناظرها الطبيعية ومجتمعها.

وتنطلق المسابقة اليوم الاثنين، الى غاية 1 ماي المقبل، داعية الراغبين في المشاركة، الولوج لموقع السفارة الاسبانية، لمعرفة المزيد من التفاصيل.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=801931

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com