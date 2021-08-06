سفارة الجزائر بفرنسا توضح بخصوص العمليات التضامنية وشروط تطوع الاطباء الزماقرة للمساعدة في الجزائر

أصدرت سفارة الجزائر بفرنسا اليوم بيانا بخصوص العمليات التضامنية الرامية لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19 . والتي بادر بها أفراد الجالية الوطنية تستدعي من الآن فصاعدا الحصول على رخصة لإيصال التبرعات.

وأوضح بيان السفارة أن المبادرون بعملية جمع وإيصال التبرعات مطالبون بالتقرب من التمثيليات القنصلية المختصة إقليميا من أجل طلب رخصة إيصال المساعدات

كما وضعت السفارة شروط وجب التقيد وهي كالتالي: ينبغي أن يتضمن طلب الرخصة هوية المانحين والاعتماد. وكذا قائمة المُعدات الطبية المُجمّعة بمعلومات حول الحجم و الوزن والقيمة في حال اقتضت الضرورة.

وتعتبر وزارة الصحة ممثلة في الصيدلية المركزية هي الوجهة الوحيدة للتبرعات وتتولى توزيع العتاد الطبي. وذلك وفقا لتقييم الاحتياجات على الصعيد الوطني. وتتم عملية توصيل هذه المساعدات عبر مطارات باريس و مارسيليا وليون. كما ان توزيع الأشخاص المتطوعين على الهيئات الصحية من صلاحيات وزارة الصحة فقط.

أما بخصوص المتطوعين من سلك ممارسي الصحة المقيمين بالخارج فيجب التقرب من التمثيلية القنصلية التابعين لها من أجل تسجيل أنفسهم ضمن قائمة المتطوعين. وذلك من اجل نقلهم إلى الجزائر في إطار عمليات تطوعية. وسيوضع تحت تصرف المتطوعين لدى وصولهم إلى الجزائر وسائل النقل الملائمة وسيتم إطلاعهم على ظروف عملهم وإقامتهم.