سقوط رافعة في الحرم المكي بالسعودية

سقطت اليوم رافعة صغيرة داخل منطقة عمل في الحرم بمكة المكرمة غرب السعودية بسبب الحمولة الزائدة وإصابة سائقها بجروح طفيفة.

وحسب ما أعلنت السلطات السعودية اصيب شخص بجروح إثر سقوط رافعة صغيرة داخل منطقة عمل في الحرم بمكة المكرمة.

وصرحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في بيان نشرته”واس”إن رافعة صغيرة متحركة إنحرفت بعد ظهر اليوم عن مسارها.

وسقطت بسبب الحمولة الزائدة في منطقة عمل معزولة لتوسعة المسجد الحرام في مكة من الخارج.

وأضافت أنه لم تسجل أي إصابات سوى إصابة السائق بإصابات طفيفة.