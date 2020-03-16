سلال: هذا ماكنت أفعله في اجتماعات مجلس الحكومة.. وأمرت بتطبيق القانون في قضية أبناء هامل

أدلى اليوم الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بشهادته في قضية عبد الغني هامل وأفراد عائلته خلال جلسة المحاكمة التي تم استئنافها اليوم.

وروى عبد المالك سلال خلال إدلاءه بشهادته ماكان يقوم به خلال ترأسه لمجلس الحكومة، أين قال “كنت أقوم من مكاني وأسلم على الوزراء واحدا واحدا وأتحدث معهم في كل مايخص قطاعاتهم.

وبخصوص قضية أبناء عبد الغني هامل الذين أرادوا الإستفادة من قطع أرضية على مستوى ولاية تيبازة بطريقة غير قانونية، أنه أمر وزير المالية الذي تقع على عاتقه مسؤولية الأراضي التي تتبع أملاك الدولة بتطبيق القانون.

وبخصوص تعليماته قال سلال في هذا السياق أنه ليس لديه أي صلاحيات غير أنه اتصل بوزير المالية وأمره بتطبيق القانون ولاغير ذلك