سليماني: “الأموال آخر اهتماماتي”

عاد الدولي الجزائري، إسلام سليماني، إلى قضية مغادرته لنادي أندرلخت البلجيكي، الصائفة الماضية نحو كوريتيبا البرازيلي، مؤكدا بأنه لم يكن أبدا يرغب في الرحيل.

وبعد تجربة قصيرة في البرازيل. عاد الهداف التاريخي للخضر، في الميركاتو الشتوي الماضي، إلى “السوبر ليغا” البلجيكية، ولكن من بوابة نادي ميشيلن.

وفي تصريحات خص بها موقع “هيت لاتست نيوز” ونقلها موقع “فوت نيوز” البلجيكيين، دافع سليماني، عن نفسه من الأخبار التي تحدثت عن مطالبه المالية المبالغ فيها، والتي جعلته يغادر أندرلخت.

وقال الدولي الجزائري: “في الواقع، أردت البقاء في أندرلخت. وأعلم أن بعض الأطراف تحدثت عن مطالبتي بالكثير من الأموال، ولكن هذا غير صحيح”.

وواصل سليماني: “الجانب المالي كان آخر اهتماماتي.. كل ما في الأمر أن إدارة النادي كانت تبحث عن لاعبين بصفات مختلفة”.