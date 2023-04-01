سليماني ثالث أفضل الهدافين العرب الدوليين

تواجد الدولي الجزائري، ومهاجم أندرلخت البلجيكي، إسلام سليماني، ضمن قائمة أفضل الهدافين العرب الدوليين.

ونشر اليوم السبت، الموقع الرسمي لكأس العالم “FIFA” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائمة أفضل العرب الهدافين المعاصرين على الصعيد الدولي.

وتصدر الدولي الإماراتي. علي مبخوث. القائمة بتسجيله 80 هدفا رفقة منتخب بلاده. متبوعا بالمصري محمد صلاح، الذي سجل 51 هدفا. بينما سجل سليماني، 41 هدفا مع المنتخب الوطني.

وحينما ذكر اسم سليماني. كثالث أفضل الهدافين العرب دوليا. علق حساب الموقع الرسمي لكأس العالم “FIFA” قائلا: “أما سليماني فمُحارب لا يُخطئ الهدف”.