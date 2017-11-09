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سليماني ضمن رادار إيفرتون وفينرباتشي

الرياضة
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سليماني ضمن رادار إيفرتون وفينرباتشي
بقلم كريم.تيغرمت

انظم كل من نادي إيفرتون الإنجليزي، وفينرباتشي التركي، إلى قائمة الأندية التي تتنافس على خدمات الدولي الجزائري إسلام سليماني.

وكشفت صحيفة “إكسبرس” البريطانية، أن نادي إيفرتون يسعى لاستغلال رغبة سليماني، في تغيير الأجواء، لإقناعه بالإنظمام لصفوفه في الميركاتو الشتوي.

من جهة أخرى كشفت الصحافة التركية أن نادي فينرباتشي، أرسل كشافيه لمتابعة مهاجم الخضر، وجس نبضه حوله إمكانية انضمامه للفريق.

يأتي هذا في وقت يعاني فيه سليماني، من نقص المشاركة مع ليستر سيتي، خاصة منذ تولي كلود بويل تدريب الفريق.

للذكر أبدت نادي نيوكاستل الإنجليزي، في وقت سابق رغبته هو الآخر في التعاقد مع سليماني، في الميركاتو الشتوي المقبل.

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