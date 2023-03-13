مدرب أندرلخت: “سليماني وحش في الميدان وأتمنى تجديد عقده”

أكد مدرب نادي أندرلخت البلجيكي، بريان بريمر، رغبته في الاحتفاظ بالدولي الجزائري، إسلام سليماني، الذي التحق بالفريق جانفي الماضي، بعقد يمتد إلى نهاية الموسم.

وخطف مهاجم الخضر، الأنظار سهرة أمس، حينما قاد ناديه للفوز على سيركل بروج، بتسجيله ثنائية، برسم الجولة 29، ليصل إلى هدفه الـ 5 في 6 مشاركات في الدوري البلجيكي.

وفي تصريحات نقلها موقع “فوتبال كرانت” البلجيكي، قال بريمر، إن أي مدرب يتمنى أن يملك بين يديه مهاجم من قيمة سليماني في تشكيلته.

كما وصف مدرب أندرلخت، لاعبه بـ”الوحش” فوق أرضية الميدان، ومرشد للاعبين الشباب في النادي.

ولم يخف بريمر، رغبته في الاحتفاظ بالدولي الجزائري، وختم: “أكيد، أريد بقاءه، ولكن النادي وسليماني هم من سيقرروا إن أراد كل طرف الاستمرار معا”.