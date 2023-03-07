سليماني مهدد بتضييع مواجهة ماندي هذا الخميس!

رشحت تقارير صحفية بلجيكية صادرة اليوم الثلاثاء، مهاجم الخضر، ونادي أندرلخت البلجيكي، إسلام سليماني، للغياب عن مباراة ناديه أمام فياريال الاسباني.

ويستقبل أندرلخت بعد غد الخميس، فياريال بقيادة مدافعه الدولي الجزائري، عيسى ماندي، في ذهاب ثمن نهائي منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

وأوضح موقع “أندرلخت أون لاين” نقلا عن صحيفة “هيت لاتست نيوز” المحلية، بأن مدرب أندرلخت، ريان ريمر، يفكر بجدية في إراحة عدد من اللاعبين في المنافسة الأوروبية، في مقدمتهم سليماني.

يذكر أن الدولي الجزائري، التحق بأندرلخت جانفي الماضي. قادما من بريست الفرنسي. ولعب سليماني، مع الفريق البلجيكي 7 لقاءات بين البطولة ودوري المؤتمر الأوروبي. سجل خلالها 3 أهداف وصنع واحد.