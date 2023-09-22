سليماني يتعرض لهزيمة جديدة رفقة كوريتيبا

مني الدولي الجزائري، إسلام سليماني، بهزيمة جديدة، رفقة ناديه كوريتيبا، لتزداد وضعية الأخير تعقدا في سباق ضمان البقاء في القسم الأول البرازيلي.

وسقط كوريتيبا، ليلة الخميس إلى الجمعة، بنتيجة مدوية، على يد مضيفه فاسكو دي غاما، استقرت على 5-1، برسم الجولة الـ 24.

وشهدت المواجهة مشاركة سليماني، أساسيا إلى نهايتها للمرة الثانية على التوالي، بعد الأولى أمام باهيا، ولكن هذه المرة ظهر مهاجم الخضر، بأداء متوسط مقارنة بالأولى حينما قدم تمريرة حاسمة، وحصل في لقاء أمس، على تقييم 6.1 من موقع “هوسكورد” المختص في الإحصاء.

وبعد هذه الهزيمة تعقدت وضعية سليماني وناديه الجديد، في مؤخرة ترتيب الدوري البرازيلي، بـ 14 نقطة ومباراة مؤجلة، على بعد 11 نقطة كاملة من أول الناجين من مقصلة السقوط.