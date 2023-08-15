سليماني يرفض العودة إلى البطولة الجزائرية

يرفض الدولي الجزائري، إسلام سليماني، العودة إلى البطولة الجزائرية، حسبما تناقلته وسائل إعلام بلجيكية.

وكشف موقع “والفوت” البلجيكي اليوم الثلاثاء، بأن لا أحد يعلم أين سيلعب مهاجم الخضر الموسم المقبل، بعد نهايته عقده الصائفة الحالية مع نادي أندرلخت البلجيكي.

كما أوضح المصدر ذاته، نقلا عن الصحفي الفرانكو جزائري، نبيل جليت، بأن سليماني، المطلوب بقوة في أندية الخليج والبرازيل، لا يتواجد في مفاوضات مع مولودية الجزائر، مثلما تم تداوله في الفترة الماضية.

مشيرا في السياق ذات، إلى أن الهداف التاريخي للخضر، لا يفكّر في العودة إلى البطولة الجزائرية في الوقت الحالي.