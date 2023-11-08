سليماني يعود إلى قائمة كوريتيبا

سجّل الدولي الجزائري، إسلام سليماني، عودته إلى قائمة ناديه كوريتيبا البرازيلي، بعد استنفاده عقوبة الإيقاف.

ويستعد نادي كوريتيبا، سهرة اليوم الأربعاء، لمواجهة مضيفه أميريكا مينيرو، ضمن الجولة الـ 33 من الدوري البرازيلي.

وأعلن مدرب كوريتيبا، تياغو كوسلوسكي، عن قائمة اللاعبين المعنيين بمواجهة اليوم، والتي عرفت عودة سليماني، بعدما غاب عن لقاء الجولة الماضية. أمام غوياس، عقب طرده قبلها في مواجهة غريميو، اثر تلقيه انذارين لدى مشاركته بديلا.

وللإشارة فإن سليماني وناديه البرازيلي، يحتاجون لمعجزة من تفادي السقوط إلى الدرجة الثانية. حيث يملك كوريتيبا 23 نقطة في المركز ما قبل الأخير، وعلى بعد 14 نقطة من أول الناجين من شبح السقوط، مع بقاء 6 لقاءات فقط باحتساب مباراة اليوم.