سمير حوحو يلتحق بشباب بلوزداد

أعلنت إدارة شباب بلوزداد، اليوم الأربعاء، رسميا عن التحاق اللاعب السابق سمير حوحو، بالفريق في منصب إداري.

وكشفت إدارة “السياربي” في منشور على حسابها عبر “فيسبوك” بأن حوحو. الذي حمل ألوان النادي موسم 1989-1990، عُيّن في منصب منسق عام للفريق.

مشيرة إلى أن حوحو، الذي أشرف على تدريب شبيبة سكيكدة، في بداية الموسم الجاري، زار التشكيلة صبيحة اليوم الأربعاء، على هامش التدريبات التي جرت بملحق “نيلسون مانديلا” ببراقي.

وقررت شركة “مادار” المالك لأغلبية أسهم شباب بلوزداد. تدعيم الطاقم الإداري للفريق، بعد البداية المتعثرة لرفقاء إسلام سليماني، هذا الموسم، بـ 4 تعادلات وهزيمتين في أول 6 لقاءات.