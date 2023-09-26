سنجاق:”الضغط الذي يتعرض له غويري سببه ديشامب”

تحدث مدرب المنتخب الوطني السابق ناصر سنجاق، عن الوضعية الحرجة التي يتواجد فيها اللاعب أمين غويري مع فريقه رين الفرنسي.

وصرح سنجاق أمس الإثنين، لموقع “فووت ميركاتو“: حسب تجربتي بفرنسا، أنا متأكد من أن الضغط الذي يمارس على الطفل أمين غويري ليس بسبب الصدفة”.

وأضاف سنجاق:”أعتقد أن مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب تواصل مع إدارة نادي رين لعدول اللاعب عن قرار الانضمام للمنتخب الوطني الجزائري”.

وأوضح ذات المتحدث:”ديشامب عندما يريد لاعبًا يستعمل كل الطرق لضمه للمنتخب الفرنسي، لكن بما أن أمين غويري لديه بالفعل جواز سفر جزائري، فإن المدرب الفرنسي تصرف متأخرا، على الأقل هذا ما أعتقده”.

كما أردف مدرب شبيبة القبائل الأسبق:”كما تعلمون، الفرنسيون يأخذون لاعبين من بلدان أخرى ثم يتخلصون منهم!، انضمام غويري للمنتخب الوطني سيكون مفيد جدا”.

كما علّق سنجاق على ما قاله المدير الرياضي لنادي رين فلوريان موريس، الذي صرح سابقا أن غويري، لم يحسم بعد هوية المنتخب الذي سيمثله مستقبلا، بالقول:”من المؤكد أنه يسعى إلى إرضاء ديدييه ديشان”.

وللإشارة، يعاني أمين غويري التهميش مع ناديه رين الفرنسي في آخر مواجهتين من الموسم الجديد، بعد أن كان يشارك بالانتظام، أي منذ أن أعلن الناخب جمال بلماضي عن إلتحاق اللاعب بصفوف المنتخب الوطني.

حيث فقد اللاعب أمين غويري مكانته مع ناديه رين، في آخر مواجهتين في “الليغ 1” والأوروبا ليغ.