مدرب رين الفرنسي يسقط غويري من حساباته

أبعد مدرب نادي رين الفرنسي، برونو جينيسيو، لاعبه الجزائري، أمين غويري، من التشكيلة الأساسية، الخاصة بمواجهة مونبولييه التي انطلقت قبل قليل، ضمن الجولة الـ 6 من الليغ1 الفرنسية.

وكان غويري، لاعبا أساسيا بانتظام في رين الفرنسي، بعدما شارك في أول 5 لقاءات من الموسم الجديد، ونجح خلالها في تسجيل هدف.

غير أن المعطيات تغيرت في شهر سبتمبر الجاري، بعد إعلان الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن قرار غويري، بتمثيل الخضر مستقبلا.

وكانت البداية الخميس الفارط، حينما أشرك المدرب جينيسيو، لاعبه الجزائري بديلا في آخر 20 دقيقة ضمن منافسة “الأوروبا ليغ”، وكان الجميع ينتظر عودة غويري، للتشكيلة الأساسية أمام مونبولييه اليوم، إلا أن التقني الفرنسي كان له رأي آخر.