سوداني وشافعي هدافان ويقودان ضمك للفوز ضد الوحدة

قاد اللاعبان الجزائريان بنادي ضمك السعودي، المهاجم هلال العربي سوداني، والمدافع فاروق شافعي، فريقيهما ضمك السعودي لتحقيق الفوز ضد الوحدة برسم الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

وعرفت المواجهة مشاركة الحارس الدولي مصطفى زغبة والمدافع فاروق شافعي طيلة أطوار المشاركة، فيما دخل لاعب الخضر الأسبق العربي سوداني بديلا من الدقيقة 56 من الشوط الثاني.

كما بصم المهاجم العربي سوداني على الهدف الأول لصالح ضمك فريقه في الدقيقة 65، أي بعد 10 دقائق من دخوله أرضية الميدان.

وأضاف المدافع فاروق شافعي، الهدف الثاني لصالح ضمك في الدقيقة الـ90 من المواجهة، ضامناً به النقاط الثلاث لصالح فريقه.

وبهذا الفوز، رفع نادي ضمك رصيده للنقطة 32 في المرتبة الثامنة في دوري روشن السعودي.