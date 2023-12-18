سوسطارة تصل إلى القاهرة تحسبا لملاقاة فيوتشر

حط وفد فريق اتحاد العاصمة، سهرة أمس الأحد، بالعاصمة المصرية القاهرة، تحسبا لمواجهة نادي مودرن فيوتشر المحلي.

ويلتقي الاتحاد بمضيفه المصري، بعد غد الأربعاء، بملعب “السلام” برسم الجولة الـ 4 من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الاتحاد قد حقق فوزا صعبا ذهابا ضمن الجولة الـ 3 على نادي فيوتشر الأسبوع الفارط. ليتصدر بذلك، المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة. مقابل 6 للفريق المصري في الوصافة و3 نقاط للهلال الليبي، وصفر نقطة لسوبر سبور الجنوب إفريقي.

وعليه فإن لقاء هذا الأربعاء، سيكون فرصة حقيقية لحامل لقب “كأس الكاف” من أجل ضمان التأهل في صدارة المجموعة قبل جولتين من الختام، في حال تحقيق الفوز على نادي فيوتشر.