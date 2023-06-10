سوسطارة تطالب بتدخل عاجل لنقل أنصارها إلى نيلسون مانديلا

دخلت إدارة اتحاد العاصمة، في سباق مع الزمن من أجل ضمان نقل جماهير النادي، إلى ملعب “نيلسون مانديلا” الذي سيحتضن اليوم السبت، مواجهة الفريق أمام مولودية وهران، في لقاء متأخر عن الجولة الـ 21.

وكشفت إدارة الاتحاد في بيان عبر صفحتها على “فيسبوك” اليوم السبت، بأنها منشغلة بشأن كيفية تنقل أنصارنا إلى ملعب “نيلسون مانديلا” لمساندة فريقها في مواجهة مولودية وهران.

كما أوضح ذات المصدر، بأن الإدارة قامت بمراسلة مؤسسة النقل الحضري. أمس الجمعة، قصد التكفل بنقل الأنصار من نقاط معينة.

مضيفة بأنها قامت في السياق ذاته، بنقل انشغالاتها إلى كل من وزير الشباب والرياضة ووالي العاصمة.

معربة في الأخير، عن أملها في تسوية إشكال نقل الأنصار قبل الساعة الواحدة زوالا. على اعتبار أن حظيرة السيارات في ملعب نيلسون مانديلا لازالت مغلقة.