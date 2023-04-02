سوسطارة عازمة على تخطي الأخضر الليبي وبلوغ ربع النهائي

يستقبل سهرة اليوم الأحد، فريق اتحاد العاصمة، ممثل الجزائر الوحيد، في منافسة كأس الكاف، نادي الأخضر الليبي، برسم الجولة الـ 6 والأخيرة من دور المجموعات.

ويدخل “أبناء سوسطارة” لقاء اليوم المقرر بداية من الساعة 21:00، بملعب 5 جويلية، بأفضلية كبيرة على حساب ممثل الكرة الليبية، على اعتبار أن التعادل سيكون كافيا للاتحاد من أجل العبور إلى ربع النهائي.

ويتواجد أشبال بن شيخة، في وصافة ترتيب المجموعة الأولى بـ 8 نقاط، بينما يملك منافسهم الليبي 5 نقاط مناصفة مع سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي، الذي سينزل ضيفا على المتصدر بـ 9 نقاط نادي مارومو غالانتس الجنوب إفريقي.

يذكر أن الاتحاد يستهدف التأهل في صدارة المجموعة، ويتعين عليه مقابل ذلك، الفوز سهرة اليوم وانتظار انتهاء اللقاء الآخر بالتعادل أو بهزيمة ممثل الكرة الجنوب إفريقية.