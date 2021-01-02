سوقرال.. تم اتخاذ كل الترتيبات لاستقبال المسافرين وتنظيم الحافلات ما بين الولايات

قال المدير العام لشركة “سوقرال”، يوسف تيسة، إن مصالحه اتخذت كل الترتيبات اللازمة لاستقبال المسافرين وتنظيم الحافلات ما بين الولايات.

وأوضح تيسة، إن “سوقرال” منذ تعليق حركة نقل المسافرين بسبب كورونا، قامت بالتحضيرات اللازمة من كل الجوانب تحسبا لاستئناف النشاط.

وسخرت الشركة -على حد قول المتحدث-، كل الامكانيات المادية والبشرية تطبيقا للبروتوكول الصحي.

وأضاف تيسة، أن مصالحه ألزمت ارتداء القناع الواقي،واحترام مسافة التباعد الاجتماعي مع توفير مطهر كحولي على مستوى كل مداخل المحطة.

إضافة إلى السهر على ضمان نسبة حجز بنسبة 50 بالمائة في الحافلات وتحديد فترة العمل وفق ما توقيت الحجر الصحي.