سيال العاصمة تستنكر!

كشفت مؤسسة “سيال” العاصمة، عن أعمال تخريبية مست البئر الإرتوازي رقم 12 المتواجد على مستوى بلدية تسالة المرجة.

وحسب بيان للمؤسسة، قام المجهولون بسرقة الكوابل الكهربائية التي تربط مدخل البئر الإرتوازي بالخزانة الكهربائية للبئر.

مشيرة إلى أن هذه السلوكيات أثرت على الخدمة العمومية بتوقيف هذا البئر الإرتوازي. وخلقها نقصا في الإنتاج اليومي قدر بحوالي 1440 متر مكعب، كانت تساهم في تزويد ساكنة بلديات سلسلة المرتفعات غرب العاصمة.

هذا وتستنكر شركة سيال هذا النوع من الأفعال التي تخل بالسير الحسن للخدمة العمومية للمياه الشروب.

كما ترجوا سيال من المواطنين التحلي بروح المسؤولية ومكافحة مثل هذه التصرفات. وعدم المساس بالأملاك العمومية التي تضر بالمؤسسة وزبائنها بالدرجة الأولى.