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الرياضة

سيدات الخضر لكرة السلة ينهين البطولة العربية في المركز الثالث

بقلم محمد.ل
سيدات الخضر لكرة السلة ينهين البطولة العربية في المركز الثالث
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أنهى المنتخب الوطني لكرة السلة سيدات، البطولة العربية في نسختها الـ 13، الجارية وقائعها بالقاهرة المصرية، ما بين الـ 4 والـ 10 جويلية الجاري في المركز الثالث.

وتوّجت سيدات الخضر، بذلك، بالميدالية البرونزية، عقب الفوز الكبير مساء اليوم الاثنين، على منتخب الكويت، بنتيجة 74-37 في المباراة الترتيبية.

وللإشارة فإن البطولة العربية، عرفت مشاركة 5 منتخبات، هي مصر والجزائر والمغرب والكويت، بالإضافة إلى منتخب مصر لأقل من 19 سنة، الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم لهذه الفئة شهر جويلية الجاري

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