سيدات الخضر لكرة السلة ينهين البطولة العربية في المركز الثالث
بقلم محمد.ل
أنهى المنتخب الوطني لكرة السلة سيدات، البطولة العربية في نسختها الـ 13، الجارية وقائعها بالقاهرة المصرية، ما بين الـ 4 والـ 10 جويلية الجاري في المركز الثالث.
وتوّجت سيدات الخضر، بذلك، بالميدالية البرونزية، عقب الفوز الكبير مساء اليوم الاثنين، على منتخب الكويت، بنتيجة 74-37 في المباراة الترتيبية.
وللإشارة فإن البطولة العربية، عرفت مشاركة 5 منتخبات، هي مصر والجزائر والمغرب والكويت، بالإضافة إلى منتخب مصر لأقل من 19 سنة، الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم لهذه الفئة شهر جويلية الجاري
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