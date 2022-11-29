سيدة متألقة تتمنى الاقتران مع رجل محترم

الرقم السري :

137056

عاصمية متألقة تهديك حياة الود والرحمة

سيدة متألقة من العاصمة متميزة، مثال حقيقي للمرأة المثابرة، تدرجت في الحياة حتى صارت إطار يحسب لها ألف حساب. فوق هذا هي صاحبة أخلاق رفيعة، تبلغ من العمر 44 سنة، عازبة لم يسبق لها الزواج. مقبولة الشكل جدا، ومتوسطة القامة.

تتمنى الاقتران، وتأسيس أسرة تشعر في كنفها بالأمان، إلى جانب رجل صادق ينوي معها الحلال. وهذا رجاؤها أيها الكرام، رجلا محترما يكون من العاصمة أو من الولايات المجاورة لها، سنه لا يتعدى 55 سنة. لا يهم إن كان أرمل أو مطلق حتى بأولاد، يكون عامل مستقر وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

الرقم السري :

137057

من يكون من نصيبها وينال السعادة بجانبها

من ولاية البليدة، قطفنا من هنا زهرة لتكون لكم أجمل فرصة، هي شابة متميزة برقتها وأنوثتها وأخلاقها الرفيعة. اتصلت وبكلماتها الجميلة أعربت عن رغبتها في بناء أسرة تحيا في كنفها الدفء والرحمة، هي شابة في غاية الطيبة. مرهفة الإحساس، حنونة للغاية، تبلغ من العمر 42 سنة، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة، عاملة مستقرة بمؤسسة وطنية، وربة بيت ممتازة.

رجاؤها من الله أن يسوق لها النصيب الطيب، إلى جانب رجل أمين يحتوي قلبها ويشعرها بالأمان. زوجا يصونها ويحبها بجنون، تعد من جهتها أن تكون زوجة صالحة حسب الدين والأصول. تريده من إحدى ولايات الوسط، سنه لا يتعدى 55 سنة، لا يهم إن كان أرمل أو مطلق حتى بأولاد. يكون عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

الرقم السري :

137058

أتمنى أن أحيا الهناء بجانب رجل يهديني الوفاء

على الرغم من أنني على عتبة الستين إلا أن الشعور بالطمأنينة والسكينة يحوطني. فالإيماني الذي يغمر قلبي يجعلني دوما على قيد أحلامي، وأسعى لتحقيق سعادتي، فما عشته من مآسي يكفيني لأفكر اليوم بإيجابية. وأناشد السعادة إلى جانب رجل، فمهما يكون يبقى الاستقرار النفسي مع زوج متفهم حلم أي امرأة مهما بلغت من العمر. فلكل من يهمه أمري أقول: “أنا سيدة من العاصمة، أبدوا أقل من سني بكثير، محبة للحياة، طيبة وحلوة المعشر. ماكثة في البيت وبعون الله أدير أموره بكل حنكة، أتمتع بالصحة والعافية والحمد لله. أريد أن أجسد حلم الاستقرار على أرض الواقع مع رجل صادق وحنون، أقبله من أي ولاية من الوطن. يكون سنه مناسبا لسني، رجل اقبله مطلقا أو أرملا بأبناء بالغين. كما أقبل أن أكون زوجة ثانية لمن يعي ثقل مسؤولية هذا الزواج وقدسيته. وأنا مستعدة بما في قلبي من جدية لأسعد من سيكون سبب سعادتي”.

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