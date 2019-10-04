سيناتور يدعو وزير الداخلية فتح تحقيق في تجاوزات بعض أميار عين الدفلى

وصف السيناتور عمر بورزق، بعض رؤساء البلديات والدوائر بعين الدفلى “بالعصابة الحقيقية”، لأنهم السبب المباشر بالمشاكل التي تحدث في الولاية.

وقال السيناتور في منشور على صفحته بفيسبوك، أن هؤلاء إستغلوا مناصبهم رغم كل ما وفرته الدولة من موارد للقيام بمهامهم.

ودعا السيناتور وزير الداخلية ووالي الولاية وضع هؤلاء المسؤولين عند حدهم وفتح تحقيق فوري ومباشر بملفات التشغيل والسكن والإعانات الريفية.

كما طالب بفتح تحقيق في ملفات تهيئة الطرقات والصفات العمومية التي تمنح بالتحايل على القانون، منذ سنة 2017 الى يومنا هذا.

وقال إنها أصبحت تمنح بالمحاباة لأحبائهم وأصدقائهم وذويهم، وهناك أمثلة عديدة عن حالات كثيرة وشاذة في نفس الوقت.

وأضاف “اليوم نخرج عن البروتوكولات والرسميات ونخاطب كل مسؤول لديه ضمير أن يحترم الشعب ويعلم أنه موظف عند الدولة”.